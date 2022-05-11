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Новгородскому активисту "Весны" Максимову избрали меру пресечения, аналогичную Хорошенину и Затееву

фото ЗакС политика Новгородскому активисту "Весны" Максимову избрали меру пресечения, аналогичную Хорошенину и Затееву

Басманный суд Москвы закончил избирать меры пресечения для "северо-западных" активистов "Весны": последним запрет определённых действий получил новгородский активист Роман Максимов, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Процесс проходил в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Максимову назначили запрет определённых действий с теми же условиями, что ранее получили петербуржцы Евгений Затеев и Валентин Хорошенин: ему нельзя выходить из своего дома в Петербурге в период с 20:00 до 8:00, пользоваться интернетом и телефоном, общаться с другими активистами "Весны" и приходить на мероприятия, организованные движением.

Отбывать запрет Максимов будет в Великом Новгороде.

Активиста задержали после двойного обыска, затем его, как Затеева с Хорошениным, увезли на допрос в Москву.

Подробнее о преследовании участников "Весны" - читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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