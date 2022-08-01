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Выборы - 2022

Новости 14:33

В Екатеринбурге напали на агитаторов кандидата в губернаторы от КПРФ

фото ЗакС политика В Екатеринбурге напали на агитаторов кандидата в губернаторы от КПРФ

Неизвестные напали на агитаторов кандидата в губернаторы Свердловской области от КПРФ Александра Ивачёва, когда они расклеивали листовки в его поддержку в Екатеринбурге, известил он сам у себя на странице "ВКонтакте".

По его словам, к агитаторам подошли молодые люди в масках и потребовали, чтобы они сняли агитматериалы. Активисты данную просьбу сочли сомнительной и выполнять её не стали. После этого, пишет Ивачёв, неизвестные набросились на его сторонников, затолкали их подъезд дома и применили физическую силу к ним.

"Бандиты в масках сначала угрожали, а потом избили агитаторов. Одному из ребят сломали 4 и 5 кость черепа. Просто прыгали на голове. В результате скорая госпитализировала нашего товарища в больницу № 36, где у него были выявлены переломы, сотрясение мозга и амнезия", — рассказал Ивачёв.

Кандидат в губернаторы добавил также, что данный случай не является единичным. Ранее на его агитаторов уже нападали дважды, но в каждом из них обидчики ограничивались лишь угрозами.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре.


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