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Новости 1 августа, 17:41

Мосгорсуд подтвердил замену Любови Соболь* исправительных работ сроком в колонии

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил замену Любови Соболь* исправительных работ сроком в колонии

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты оппозиционерки Любови Соболь* на решение нижестоящего Симоновского суда о замене ей исправительных работ условным сроком, сообщил 1 августа "Интерфакс".

"Постановление Симоновского суда от 8 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

Речь идет о приговоре по делу о незаконном проникновении в жилище. Само дело было возбуждено в конце 2020 года после того, как Соболь* предприняла попытку пообщаться с фигурантом расследования об отравлении Алексея Навального, для чего наведалась в квартиру, где тот якобы проживал. Первоначально ей назначили исправительные работы условно, однако в начале декабря 2021 года их заменили реальными.

В июне Симоновский районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Соболь* исправительных работ на четыре месяца лишения свободы. Сама оппозиционерка сейчас находится за пределами России.

*Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов


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