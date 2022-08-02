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Новости 11:47

В Петербурге увеличили количество коронавирусных коек

фото ЗакС политика В Петербурге увеличили количество коронавирусных коек

Петербургский комитет по здравоохранению известил об увеличении коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так, в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн добавили ещё 120 инфекционных мест, а в городской больнице № 20 (поликлиника на Ленсовета) – ещё 50.

Всего на сегодняшний день для петербуржцев с ковидом доступны 1479 коек.

Напомним, что в Северной столице уже не первый день продолжает расти заболеваемость COVID-19. Накануне было зафиксировано 1711 новых случаев заболевания (днём ранее – 1596, перед этим – 1457). 


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