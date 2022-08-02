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Новости 18:59

Экс-главу комбината питания Красносельского района заподозрили в хищениях

фото ЗакС политика Экс-главу комбината питания Красносельского района заподозрили в хищениях

Петербургский главк МВД проверяет деятельность комбината питания Красносельского района после заявления, поданного на его бывшую и.о. гендиректора по фамилии Мищенко, о чем пишет издание "78". Заявлению предшествовала внутренняя проверка на предприятии. Согласно заявлению, касса комбината недосчиталась денег.

Инцидент авторы жалобы объясняют тем, что обслуживание туристов организовывалось в обход кассового аппарата.

По сведениям издания, в ближайшее время Мищенко может стать гендиректором комбината уже без приставки "и.о.".


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