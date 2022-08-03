Суд в Петербурге запретил "порнографическое" аниме

Кировский районный суд Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенным к распространению в России аниме под названием "Нет игры - нет жизни", передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд согласился с доводами истца о том, что мультфильм способствует формированию деструктивного поведения у несовершеннолетних, а также содержит порнографические сцены, причем маркировки с возрастными ограничениями на сайте не содержится.

Согласно постановлению, запрещенное 3 августа аниме "мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры".

Отметим, что петербургские суды регулярно объявляют вне закона аниме. В течение 2022 года, в частности, запретили мультипликационные произведения под названиями "Вечеринка мертвецов" и "Адская девочка". Накануне суд закрыл доступ к яой-сообществам "Кажется, я не натурал..." и "Кажется, я хочу яяоояя...".