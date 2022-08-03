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Выборы - 2022

Новости 14:21

Петербургские единороссы предложат кандидату сняться с довыборов из-за судимости

фото ЗакС политика Петербургские единороссы предложат кандидату сняться с довыборов из-за судимости

"Единая Россия" в Петербурге предложила сняться с муниципальных довыборов одному из идущих от партии кандидатов, рассказал 3 августа глава регионального отделения ЕР Сергей Боярский в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с судимостью кандидата, которую тот утаил.

"Алексей Коньков, кандидат по 168 избирательному округу (МО Невский округ), как мы выяснили, имеет судимость. Факт судимости был скрыт кандидатом, а это — прямое противоречие Уставу "Единой России" и российскому законодательству", — известил Боярский.

Единоросс выразил мнение, что избиратель вправе знать о судимости кандидата. "Несмотря на то, что судимость снята и погашена, это делает невозможным для Алексея Конькова представлять "Единую Россию" на выборах", — уточнил он и добавил, что партия находит нужным предложить ему отказаться от выборов, не дожидаясь решения суда.


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