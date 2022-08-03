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Новости 16:26

В Екатеринбурге суд оставил в силе штраф Ройзману за комментарий к словам Лаврова

фото ЗакС политика В Екатеринбурге суд оставил в силе штраф Ройзману за комментарий к словам Лаврова

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенный ему штраф, сообщило 3 августа ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Ройзмана Е. В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга. <…> Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", — цитирует агентство сообщение пресс-службы облсуда.

Напомним, в конце мая Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в размере 85 тысяч рублей, признав его виновным в неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Причиной этого послужил комментарий оппозиционера в соцсетях к высказыванию главы МИД России Сергея Лаврова. Сам Ройзман признавать вину отказался, в начале июня его защита опротестовала постановление суда.


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