В Екатеринбурге суд оставил в силе штраф Ройзману за комментарий к словам Лаврова

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенный ему штраф, сообщило 3 августа ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Ройзмана Е. В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга. <…> Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", — цитирует агентство сообщение пресс-службы облсуда.

Напомним, в конце мая Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в размере 85 тысяч рублей, признав его виновным в неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Причиной этого послужил комментарий оппозиционера в соцсетях к высказыванию главы МИД России Сергея Лаврова. Сам Ройзман признавать вину отказался, в начале июня его защита опротестовала постановление суда.