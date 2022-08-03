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Новости 18:27

Горсуд оставил фигурантку дела о фейках про армию Петрову под стражей

фото ЗакС политика Горсуд оставил фигурантку дела о фейках про армию Петрову под стражей

Санкт-Петербургский городской суд 3 августа оставил без изменений меру пресечения Виктории Петровой, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), сообщили в Telegram-канале "Свободу Ольге Смирновой!". Защита пыталась оспорить заключение под стражу. 

На заседании Петрова пыталась выступить с последним словом, в котором хотела поделиться своим мнением о спецоперации на территории Украины. Судья не дала ей договорить. 

Адвокат Анастасия Пилипенко, представляющая интересы Петровой в суде рассказала, что ее доверительница жаловалась на состояние здоровья. Защитница отметила, что из-за отсутствия повышенной температуры Петровой не оказывают никакой помощи. 

- Мне стало известно в понедельник, что она [Петрова], начиная с выходных, заболела. У нее не очень хорошее самочувствие. Ломит кости, спину. Она ощущает слабость и головокружение. При этом у нее пропало обоняние, - заявила Пилипенко на видео, опубликованном правозащитником Динаром Идрисовым. 

Напомним, Петрову собираются судить за публикацию на личной странице "ВКонтакте", в которой содержались якобы недостоверные сведения о ходе специальной военной операции на Украине. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне Калининский районный суд ограничил время ознакомления с материалами дела до 10 августа. 

Подробнее о деле Петровой - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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