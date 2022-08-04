В России продолжается рост заболеваемости COVID-19

Тренд на увеличение заболеваемости коронавирусом в России продолжается, следует из сводки федерального оперштаба от 4 августа. Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в стране выявили 17 126 новых пациентов. Накануне сообщалось о 14 638 заболевших, а перед этим — о 9 560 больных.

При этом в стране зафиксировано 1 916 госпитализаций при 9 752 случаях выздоровления. За сутки в России умерли 44 больных человека.

В Петербурге также наблюдается рост заболеваемости, однако разрыв с показателями предыдущих дней не выглядит столь внушительным, как по всей стране. За 24 часа в городе было обнаружено 1 814 новых случаев заболевания, при этом днем ранее из насчитали 1 781, а перед этим — 1 635.

В стационары Петербурга поступило 203 пациента, в городе излечились 1 205 больных. За сутки от последствий ковида скончались шесть человек.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 петербургский комитет по здравоохранению сообщил об увеличении коечного фонда за счет мощностей корпуса-трансформера Госпиталя для ветеранов войн. Начиная с 4 августа здесь все койки становятся инфекционными, благодаря чему здесь одновременно смогут лечиться до 403 пациентов с коронавирусом. Всего в городе развернуто 1 742 коек, из них свободны более 25 %.