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Новости 11:55

Новое дело на Кара-Мурзу* возбудили из-за денег на проведение конференции в поддержку политзэков

фото ЗакС политика Новое дело на Кара-Мурзу* возбудили из-за денег на проведение конференции в поддержку политзэков

Новое уголовное дело об участии в деятельности "нежелательной" организации (ч. 1 ст. 234.1 УК), которое возбудили в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, было заведено из-за получения им денег на проведение в Москве мероприятия в поддержку политических заключённых, сообщил у себя в соцсетях его адвокат Вадим Прохоров.

"Оказывается, Владимиру Кара-Мурзе* вменяется в вину, что он якобы на деньги НПО Free Russia Foundation** провел 27 октября 2021 года (в преддверии Дня политзаключенного в России) ежегодную конференцию в поддержку российских политзаключенных в Центре Сахарова в Москве!", — написал Прохоров.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении общественника стало известно 13 июля.

Напомним, что Кара-Мурзу* также преследуют по уголовному делу о "фейках" о российской армии из-за его выступления перед депутатами в США, в котором он затронул военную спецоперацию на Украине. Началу разбирательства, по которому 40-летнему политику может грозить до десяти лет заключения, предшествовал административный арест по статье о неповиновении полиции. В СИЗО ему предстоит пробыть до 12 августа.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

** НПО Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией


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