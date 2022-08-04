Комсомольцы провели акцию против ДЭГ во время встречи с Памфиловой

На Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов" выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. Пока один из участников ЛКСМ, молодежного крыла КПРФ, задавал ей вопрос, остальные достали плакаты с перечеркнутой аббревиатурой ДЭГ. Таким образом комсомольцы выразили свой протест против системы дистанционного электронного голосования.

- Было заметно, что ей неуютно. После окончания её ответа, все плакаты были заброшены в избирательный ящик, который принесла с собой председатель ЦИК для сбора обращений и предложений, - рассказал ЗАКС.Ру петербургский комсомолец Дмитрий Недбайло, присутствовавший на встрече.

По его словам, представители молодёжных отделений других партий в акции не участвовали, а со стороны "Молодой гвардии Единой России", "Новых людей" и ЛДПР звучали недовольные возгласы.

- Однако после мероприятия к комсомольцам со словами поддержки обращались представители молодёжки "Справедливой России", - отметил Недбайло.

Напомним, ДЭГ применяли на выборах в Госдуму в 2021 года. КПРФ заявила, что с помощью этой технологии её лишили нескольких мандатов. Кандидаты от компартии побежали после подсчёта голосов на "бумажных" участках по нескольким одномандатным округам Москвы. Но в результате подведения итогов электронного голосования, они уступили свои победы единороссам. Госдума позже сочла опыт ДЭГ успешным и разрешила распространить его на всю страну.

Сергей Еремеев, фото: Telegram-канал "ЛенКом live"