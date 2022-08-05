Суд в Москве оставил под домашним арестом проректора РАНХиГС Федотова

Тверской районный суд Москвы продлил до 7 ноября меру пресечения обвиняемому в мошенничестве проректору РАНХиГС Ивану Федотову, сообщило в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на судебную пресс-службу. В конце июля ученый был отправлен судом под домашний арест.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Федотову Ивану Владимировичу <...> продлен срок содержания под домашним арестом до 7 ноября", — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

Федотов проходит обвиняемым по тому же делу о мошенничестве в крупном размере или же в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Последнего следствие подозревает в хищении 21 миллиона рублей у вуза посредством фиктивного трудоустройства в сотрудничестве с экс-главой Минпросвещения Мариной Раковой.

Ранее суд смягчил Мау меру пресечения, заменив ему домашний арест на подписку о невыезде. При этом, как сообщается, вину он не признал, хотя и сотрудничает со следствием. В отличие от него Ракова накануне вину признала, но это не помешало суду оставить ее под стражей, невзирая на просьбы о домашнем аресте.