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Новости 18:05

За год в Петербурге резко выросло число канализационных засоров

фото ЗакС политика За год в Петербурге резко выросло число канализационных засоров

В течение последнего года петербуржцы стали гораздо менее аккуратно пользоваться канализацией, о чем сигнализировала пресс-служба "Водоканала".

"Водоканал просит петербуржцев с особым вниманием относиться к культуре водопотребление", - говорится в пресс-релизе.

Предприятие не приводит общей статистики, но акцентирует внимание на трех районах-"антигероях". 

Единоличным лидером антирейтинга с начала года стал Невский район, где засоров по сравнению с семью месяцами предыдущего года стало больше на 59%. Вторая строчка досталась Центральному району, где за год стало на 43% больше случаев попаданий посторонних предметов в канализационные трубы. Наконец, делят третье место Адмиралтейский и Красногвардейский районы, где описываемая проблема стала встречаться на 25-26% чаще.


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