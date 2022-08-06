В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19 — плюс 2 303 новых случая

В России впервые с марта текущего года выявлено 19 974 новых случая заболевания граждан коронавирусной инфекцией, отчитался в субботу, 6 августа, оперативный штаб.

Не стоит на месте суточный прирост заражённых и в Петербурге, где за сутки COVID-19 был выявлен у 2 303 местных жителей. Днём ранее, 5 августа, зафиксировали 2 078 заражений. Излечились при этом 1 122 горожанина, а скончались девять. Госпитализация понадобилась 193 петербуржцам с ковидом.

Первенство по уровню суточного заражения вновь удерживает Москва, где коронавирус подтвердился у 5 997 человек, на третьем месте, после Северной столицы, Подмосковье - 2 072 случая.

Накануне в Смольном сообщили, что для горожан с ковидом было дополнительно развёрнуто ещё 400 инфекционных коек.