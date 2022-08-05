В Петербурге развернули еще 400 коек для больных ковидом

Николаевская больница в Петергофе подключилась к работе с больными коронавирусом пациентами, сообщили 5 августа в комитете по здравоохранению. Благодаря этому общее количество мест в красных зонах городских стационаров увеличилось на 400.

"Николаевская больница с сегодняшнего дня начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. Там для COVID-19 развернуто 400 коек", — известил комздрав в своем Telegram-канале.

Отметим, что это далеко не первое увеличение коечного фонда за неделю. Накануне до 403 выросло количество мест для лечения больных COVID-19 в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн, до этого комздрав сообщал о наращивании мощностей в том же корпусе-трансформере, а заодно и в больнице № 20.