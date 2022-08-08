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Новости 12:14

В Петербурге усилили движение на маршрутах № 127 и № 397

фото ЗакС политика В Петербурге усилили движение на маршрутах № 127 и № 397

В Смольном отчитались об усилении ряда городских автобусных маршрутов: данная мера реализуется в рамках очередного этапа транспортной реформы.

Так, в комитете по транспорту известили, что на маршруты № 127 и № 397 направили пять дополнительных автобусов.

Кроме того, в комтрансе напомнили, что начиная с 15 июля петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" увеличило количество подвижного состава на десяти маршрутах и "продолжит мероприятия для повышения комфорта поездок".

Отметим, что стартовавшая в апреле транспортная реформа продолжает вызывать нарекания у жителей Северной столицы, которым бывает трудно разобраться на остановках в новых маршрутах. Для того чтобы разрешить эти сложности, Смольный привлёк волонтёров, которым за работу вручают грамоты и умные колонки. Кроме того, автобусы стали ходить без боковых табличек с подробным описанием маршрута. Их уже пообещали вернуть до осени.


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