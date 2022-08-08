ЦИК объявил о "беспрецедентно низком" проценте отказов кандидатам в губернаторы

В России закончился процесс регистрации кандидатов, баллотирующихся в главы четырнадцати регионов, о чем сообщает официальный Telegram-канал Центризбиркома. Отмечается, что первоначально о желании быть зарегистрированными заявили 88 россиян, однако документы решили подать только 75 из них. В результате ЦИК отказал только четырем гражданам.

"То есть процент отказов в этом году беспрецедентно низок", - подчеркивают в ведомстве.

Среди зарегистрированных кандидатов на пост высшего должностного лица в регионе имеются представители одиннадцати партий и два самовыдвиженца. Конкуренция на губернаторских выборах в среднем составила пять человек на место.

Что касается регистрации кандидатов в депутаты региональных парламентов, то Центризбирком забраковал два партийных списка кандидатов из 42-х. В свою очередь, по одномандатным округам зарегистрировали 850 кандидатов в депутаты (из них 24 - самовыдвиженцы), отказав 17 претендентам.