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Выборы - 2022

Новости 17:38

ЕС готов выделить Белоруссии 3 млрд евро после перехода к демократической модели управления

фото ЗакС политика ЕС готов выделить Белоруссии 3 млрд евро после перехода к демократической модели управления

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об условиях снятия санкций с Белоруссии, под которыми восточноевропейское государство и его официальные лица находятся с 2000-х годов. Обратиться к этой теме его побудила вторая годовщина беспрецедентных митингов против последнего переизбрания президента Александра Лукашенко, которые закончились их повсеместным разгоном и наступлением периода реакции.

"Мы готовы мобилизовать всеобъемлющий план экономической поддержки в размере 3 миллиардов евро, как только в Белоруссии произойдет переход к демократии", - написал высокопоставленный чиновник ЕС в своем микроблоге.

По словам Борреля, позиция Евросоюза внятно продолжает звучать уже два года: "санкции обратимы" после прекращения политических репрессий и создания "национального диалога" между белорусской властью и гражданским обществом. В 2022 году добавился еще один пункт: Боррель требует, чтобы Белоруссия не принимала участия в военной специальной операции на Украине.

Отметим, что результаты президентских выборов в Белоруссии, на которых шесть раз подряд был объявлен победителем Александр Лукашенко, страны Евросоюза не признают начиная с 2001 года. Первые экономические и политические санкции были введены после выборов 2010 года, сопровождавшихся жестким подавлением протестов и, по мнению оппозиции, тотальной фальсификацией электоральных документов.


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