"Процесс вызывает печальные чувства": Как главу ПЕН-клуба оштрафовали за дискредитацию армии

Наталия Сивохина (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал градозащитницу Наталию Сивохину на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст.20.3.3 КоАП) из-за нескольких постов на тему событий на Украине. Ни одно из многочисленных ходатайств защиты судья не удовлетворила.

В Ленинском районном суде Петербурга 9 августа состоялось заседание по административному делу в отношении правозащитницы, поэта и градозащитницы Наталии Сивохиной. На нем рассматривали посты на ее странице в соцсети "ВКонтакте", которые, по мнению правоохранительных органов, якобы могли дискредитировать российскую армию, задействованную в специальной военной операции на территории Украины.

Посты, за которые оштрафовали градозащитницу, были опубликованы в период с 26 февраля по 5 марта. Среди публикаций: призывы подписать петиции, февральское решение муниципального совета МО "Смольнинское" на тему спецоперации, репост из паблика "Женщина, тюрьма, общество", а также реакция Сивохиной на заметку издания "Коммерсантъ" о том, как руководство казанского хосписа выстроило детей в форме буквы Z, ставшей символом поддержки специальной военной операции на Украине. По состоянию на 9 августа эти посты в сумме увидели 6,5 тысячи человек. Сивохина подтвердила в суде, что все перечисленные публикации размещала именно она. Нарушения закона она в них не видит.

Из всех перечисленных судьей публикаций только последняя была сделана после введения ответственности за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил.

На заседании 9 августа адвокат Леонид Крикун, который представлял интересы Сивохиной, заявил более семи ходатайств. Он просил суд приостановить рассмотрение дела, чтобы обратиться в Конституционный суд за разъяснением, не нарушает ли статья КоАП, по которой преследуют его доверительницу, гарантированные права россиян, требовал вернуть протокол об административном правонарушении на доработку из-за процессуальных нарушений, которые допустили сотрудники полиции. Кроме того, он настаивал на проведении лингвистической экспертизы. Отмечая отсутствие специальных знаний у сотрудников полиции, Крикун хотел узнать у лингвистов, как именно правозащитница могла дискредитировать Вооруженные силы с помощью своих публикаций в соцсети "ВКонтакте". В частности, могла ли она создать негативный образ российских военных. С похожими требованиями в суде выступил супруг Сивохиной, религиозный деятель и правозащитник Григорий Михнов-Войтенко. Он участвовал в процессе как общественный защитник. Судья Елизавета Королева не удовлетворила ни одно из ходатайств.

Сама Сивохина выступила с небольшой речью, в которой назвала февраль 2022 года одним из "самых страшных" месяцев в ее жизни.

- Мне вменяются слова в адрес руководства детского хосписа. Полиция посчитала это дискредитацией Вооруженных сил. Я хочу спросить, у нас армия в хосписе находится? Или она дислоцируется в центре по борьбе с экстремизмом, где я, если верить протоколу, совершила правонарушение? - говорила Сивохина.

После недолгих размышлений в совещательной комнате судья Королева вышла с постановлением о штрафе в 30 тысяч рублей. Крикун с уверенностью заявил, что будет оспаривать решение суда.

Поддержать правозащитницу пришли около 20 человек: петербургские активисты, друзья и знакомые Сивохиной. Среди них также были депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов. На последнего, как и на Сивохину, недавно составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Его дело будет рассматривать Петроградский районный суд на следующей неделе. В вину ему ставят посты о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском, а также высказывания о георгиевской ленточке.

- Сам ход процесса сегодняшнего вызывает такие печальные чувства. Право здесь находится на самом заднем плане. Те, аргументы, которые приводились защитой, на мой взгляд, совершенно достаточны для того, чтобы судья принял решение о прекращении производства. Естественно, решение должно быть обжаловано, - уверен Шишлов.

Его соратник Борис Вишневский также остался разочарован решением суда и отказами председательствующего на ходатайства защиты. Парламентарий отметил, что судье не потребовалось много времени, чтобы назначить штраф. В совещательной комнате она находилась около десяти минут.

- Содержательно оценить аргументы защиты и дать им оценку за это время было невозможно. Конечно, она могла ознакомиться с делом заранее. Но никак не могла знать, что именно скажут участники процесса. И как они мотивируют отсутствие нарушения в действиях Наташи. Иной гипотезы, кроме той, что решение по существу дела было принято судьей заранее, без всякого выслушивания участников - у меня нет, - написал Вишневский после заседания суда в своем Telegram-канале.

По данным правозащитного проекта "Сетевые свободы", с марта этого года сотрудники полиции составили более 3,3 тысячи протоколов по статье о дискриминации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Напомним, Сивохину задержали 22 июня, когда она вместе с ребенком возвращалась после визита к стоматологу. Их доставили во 2-й отдел полиции, где продержали около пяти часов. За время, проведенное в отделе, Сивохиной стало плохо, и ей потребовалась помощь медиков. Вскоре после осмотра задержанной врачами сотрудники полиции отпустили ее с протоколом.

Константин Леньков