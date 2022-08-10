Сокуров подписал петицию к Путину за отмену смертной казни в ДНР

На электронной платформе Change.org появилась петиция с просьбой поспособствовать отмене смертной казни в самопровозглашенной Донецкой народной республике, обращенная к российскому президенту Владимиру Путину. Авторы документа апеллируют к текстам и идеям русских писателей и религиозных деятелей.

"Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. В России, по слову Льва Николаевича Толстого, "народ считает всякого преступника несчастным". Как бы ни был виновен преступник, Бог вдохнул в него жизнь не для того, чтобы еë на эшафоте отнял палач", - пишут они.

Петицию, среди прочих, подписали режиссер Александр Сокуров, правозащитницы и журналистки Зоя Светова и Ева Меркачева. Историк и член президентского СПЧ Николай Сванидзе отозвал свою подпись.

Отметим, что в ходе российской спецоперации на Украине в плен регулярно попадают военнослужащие, сражающиеся на украинской стороне, в том числе представляющие государства североатлантического альянса. Действующие в ДНР порядки позволяют назначить "наемникам" смертную казнь, что уже было сделано в отношении двух британцев и одного марокканца.