Суд оставил в силе заочный арест для украинского журналиста Гордона

Мосгорсуд отклонил апелляцию, которую подала защита украинского тележурналиста и видеоблогера Дмитрия Гордона на его заочный арест, о чем сообщает "Интерфакс".

Обвинения в его адрес строятся на трех статьях Уголовного кодекса: журналисту вменяют призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК), возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (ч.2 ст.282 УК) и распространение фейках о российской армии (ст. 207.3 УК).

В частности, по версии следствия, Гордон в одном из эфирных выступлений в разговоре о России призывал начать "против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия".

После начала военной спецоперации РФ на Украине Росфинмониторинг внес Дмитрия Гордона в перечень экстремистов и террористов.