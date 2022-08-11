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Выборы - 2022

Новости 17:48

Суд в Новгороде счел законным снятие "яблочницы" Черепановой с губернаторских выборов

фото ЗакС политика Суд в Новгороде счел законным снятие "яблочницы" Черепановой с губернаторских выборов

Новгородский областной суд отклонил жалобу члена местного отделения "Яблоко" Анны Черепановой на снятие с губернаторских выборов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областных судов.

Ранее облизбирком отказал "яблочнице" из-за недостаточного числа достоверных подписей. В частности, четыре подписи за нее аннулировали, поскольку их предоставили мундепы, ранее поддержавшие других кандидатов. 

Как указывается на сайте "Яблока", Черепанова уже на стадии подачи иска заявила, что не признает результатов трехдневных выборов.

Отметим, что Новгородская область стала одним из регионов, где с 9 по 11 сентября за кандидатов в губернаторы можно будет проголосовать электронным способом. Действующий глава области Андрей Никитин находится на своем посту с 2017 года. Конкуренцию ему составят кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Всех пятерых Черепанова обвиняет в сговоре во время "подписной кампании".


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