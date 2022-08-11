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Новости 11 августа, 20:52

В Петербурге побит суточный рекорд лета по числу прививок от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге побит суточный рекорд лета по числу прививок от COVID-19

В среду, 10 августа, в Петербурге зафиксировали рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за весь летний период 2022 года, о чем сообщил комитет по здравоохранению через свой официальный Telegram-канал. В течение суток медицинские работники совершили 9 187 инъекций. В этот показатель входит 7 610 случаев ревакцинации. Медучреждения, по словам замглавы комитета Дмитрия Мотовилова, стимулируют растущий спрос на прививку.

"В поликлиниках  увеличено количество номерков на вечернее время, также расширяются возможности прохождения вакцинации в выходные", - рассказал он.

Отметим, что с середины лета и в Петербурге, и в стране в целом наблюдается ежедневный поступательный рост заболеваемости коронавирусом. Городское руководство считает, что петербуржцам необходимо успеть пройти ревакцинацию до наступления осени. В свете того, что город испытывает дефицит препарата "Спутник лайт", ревакцинацию советуют проводить компонентом "Спутника V", отличным от полученного в предыдущий раз.


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