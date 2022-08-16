"Коммунисты России" ратуют за переименование Таллинского шоссе в Советское в ответ на действия Эстонии

В партии "Коммунисты России" выступили за переименование Таллинского шоссе в качестве ответной меры на действия Эстонии, уведомил ЗАКС.Ру глава петербургского отделения политячейки Сергей Малинкович.

"Призываем губернатора Петербурга уважаемого Александра Дмитриевича Беглова своим распоряжением переименовать Таллинское шоссе в Красносельском районе города в Советское. Это будет серьезным ударом по эстонскому национализму и по русофобам Запада в целом", - уверен Малинкович.

Резюмируя, он уточнил, что обозначенное партийное предложение направлено на изучение в Смольный.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии своих границ для российских туристов. Также во вторник, 16 августа, в приграничной Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34. Наконец, не так давно премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет европейских виз для россиян, заявив, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека".