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Новости 12:40

"Коммунисты России" ратуют за переименование Таллинского шоссе в Советское в ответ на действия Эстонии

фото ЗакС политика "Коммунисты России" ратуют за переименование Таллинского шоссе в Советское в ответ на действия Эстонии

В партии "Коммунисты России" выступили за переименование Таллинского шоссе в качестве ответной меры на действия Эстонии, уведомил ЗАКС.Ру глава петербургского отделения политячейки Сергей Малинкович.

"Призываем губернатора Петербурга уважаемого Александра Дмитриевича Беглова своим распоряжением переименовать Таллинское шоссе в Красносельском районе города в Советское. Это будет серьезным ударом по эстонскому национализму и по русофобам Запада в целом", - уверен Малинкович.

Резюмируя, он уточнил, что обозначенное партийное предложение направлено на изучение в Смольный.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии своих границ для российских туристов. Также во вторник, 16 августа, в приграничной Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34. Наконец, не так давно премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет европейских виз для россиян, заявив, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека".


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