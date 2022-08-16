В Ломоносове пожаловались на агитацию за кандидатку от "Справедливой России - За правду"

Кандидат в депутаты местного совета МО "город Ломоносов" Игорь Шлыков 16 августа подал жалобу в территориальную избирательную комиссию №55 из-за агитации за его соперницу от "Справедливой России - За правду" Нину Родину. Самовыдвиженец Шлыков нашел в округе листовки в поддержку оппонентки, на которых не было обязательных выходных данных. Сама кандидатка утверждает, что не имеет отношения к этим плакатам, и вызвалась лично пройти по адресам, чтобы снять их.

На листовках формата А4, которые обнаружил Шлыков, размещен портрет Родины, а также приведена ее краткая биография: информация о семье, образовании, трудовом стаже, а также о ее активистской деятельности - борьбе за исправление нарушений при строительстве жилого комплекса. Последнее выделено жирным шрифтом.

В разговоре с ЗАКС.Ру Шлыков предположил, что агитация подготовлена именно Родиной.

- Мне друг сказал, что листовки висят. Думаю, пойду посмотрю. Они еще в файлики были сложены. Я думаю, сейчас посмотрю с обратной стороны выходные данные, все такое. Смотрю, нет. Прошелся по району - везде без выходных данных, - рассказал Шлыков.

По словам самовыдвиженца, агитация за представителя СРЗП была развешана на информационных стендах возле парадных. Для жалобы в ТИК он собрал восемь экземпляров. Он отметил, что все срывать не стал.

Председатель ТИК №55 Глеб Коновалов подтвердил ЗАКС.Ру, что в комиссию действительно поступила жалоба на кандидатку от "Справедливой России - За правду". Подробно ознакомиться с жалобой в комиссии еще не успели. Глава территориального избиркома уточнил, что по закону на рассмотрение жалобы отводится до пяти дней, но, если потребуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 дней.

- Если это незаконная агитация, то мы будем уже извещать кандидатов, собирать рабочую группу и по факту разбираться с этой ситуацией. Как только станет понятно, комиссия будет принимать решение в соответствии с законом, - сказал Коновалов.

В случае, если предположения Шлыкова подтвердятся, Родине может грозить административная ответственность за изготовление агитационных материалов с нарушением законодательства (ст. 5.12 КоАП). По этой статье предусмотрен штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

Родина рассказала ЗАКС.Ру, что не имеет никакого отношения к упомянутым листовкам. У нее есть свой макет агитматериалов, который она собирается отдать в типографию - она уже запросила прайс-лист на печать от местной типографии. О поступившей жалобе и грядущем собрании рабочей группы ее проинформировали в ТИК.

- Я в возмущении, не понимаю, что происходит. Единственный вариант - это попытка меня дискредитировать. Первое, что приходит в голову. Я всю жизнь живу в этом городе. Про меня много людей знают. Первое, что я хочу сделать - найти Игоря и у него узнать адреса, чтобы самой пройти и это снять. Мне совершенно неинтересна эта подковерная возня. Переходить друг другу дорогу, еще что-то. Мы в одном городе все живем. Начинать работу с такого - утопично, - заявила Родина.

Напомним, 11 сентября в МО "город Ломоносов" и еще 16 муниципалитетах пройдут дополнительные выборы депутатов местного совета. В Ломоносове, кроме Шлыкова и Родины, в голосовании примут участие еще трое кандидатов: единоросс Кирилл Шарга, Сергей Платонов от КПРФ и представитель ЛДПР Аркадий Кузнецов. Всего в Петербурге статус зарегистрированных кандидатов получили 205 человек. Избрать планируют 38 мундепов.

Константин Леньков