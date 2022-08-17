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Выборы - 2022

Новости 10:40

КПРФ отозвала кандидата в депутаты Владивостока из-за "невнятной" позиции по спецоперации

фото ЗакС политика КПРФ отозвала кандидата в депутаты Владивостока из-за "невнятной" позиции по спецоперации

В преддверии выборов в думу Владивостока приморское краевое отделение КПРФ решило снять с электоральной гонки своего представителя Павла Ижко. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя фракции коммунистов в краевом парламенте Анатолия Долгачева. Поводом послужило то, что Ижко недостаточно определенно декларирует свою позицию относительно военной спецоперации на Украине, тем самым не до конца совпадая с партийной линией.

"Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может чётко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу. А у нас она прямая и чёткая - мы поддерживаем действия наших Вооружённых сил по денацификации Украины, демилитаризации", - заявил Долгачев.

В ближайшее время заявление партии об отзыве Ижко как кандидата рассмотрит региональный избирком. Об исключении политика из КПРФ речи пока не идет.


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