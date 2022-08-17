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Новости 17:59

Эстония расторгает с Россией заключённые госконтракты

фото ЗакС политика Эстония расторгает с Россией заключённые госконтракты

Министр госуправления Эстонии Риина Солман обратилась к местным компаниям с призывом расторгнуть заключённые с российскими компаниями договоры о госзакупках, информирует "Коммерсант".

Призыв министра обусловлен санкциями ЕС, которые были введены против России в апреле ввиду военной спецоперации на Украине.

Солман уточнила, что на текущей неделе в Эстонии обрели легитимную силу поправки к закону о госзакупках, которые были одобрены на фоне экономических ограничений Евросоюза.

По подсчётам "Ъ", с 2015 по 2021 год эстонские компании заключили с коллегами из РФ 44 договора о поставках.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии своих границ для российских туристов. Также во вторник, 16 августа, в приграничной Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34. Наконец, не так давно премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет европейских виз для россиян, заявив, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека".


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