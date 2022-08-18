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Выборы - 2022

Новости 14:23

Капитанов вернулся в руководство петербургского ЛДПР

фото ЗакС политика Капитанов вернулся в руководство петербургского ЛДПР

Петербургское отделение ЛДПР расширило координационный совет, включив в него своего бывшего лидера, главу комитета Смольного по межнациональным отношениям Олега Капитанова. Соответствующее решение было принято на конференции 17 августа, сообщили в партии.

Также в координационный совет вошли новый руководитель регионального отделения Сергей Котельников, зампредседателя комитета по молодежной политике Иван Есипов и экс-глава местной администрации МО "Малая Охта" Александр Кольцов.

Напомним, Капитанов оставил пост руководителя петербургского ЛДПР в июне 2019 года после своего ухода на работу в Смольный. Предложение возглавить комитет по межнациональным отношениям ему сделал врио губернатора Александр Беглов. Это произошло за три месяца до губернаторских выборов, на которых Капитанов планировал  стать соперником Беглова.


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