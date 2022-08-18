В Смольном не нашли помещение для математической школы ЛНМО

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") получил ответы Смольного на его обращения по поводу дальнейшей работы "Лаборатории непрерывного математического образования" (ЛНМО). Чиновники не смогли однозначно ответить, откроются ли двери образовательной площадки в сентябре. Копии писем "яблочник" опубликовал в своем Telegram-канале 18 августа.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в своем письме указала, что администрация Адмиралтейского района принимает меры по защите прав обучающихся в освоении программ основного и дополнительного образования. Она отметила, что сейчас прокуратура ведет проверку в трех школах, с которыми ЛНМО заключала договоры на аренду помещений для занятий. В начале лета эти образовательные учреждения заявили руководству ЛНМО о прекращении сотрудничества.

Другое письмо пришло от главы комитета имущественных отношений Леонида Кулакова. Председатель КИО заявил, что сейчас в городе нет свободных помещений для осуществления социально значимых видов деятельности, которые могли бы быть переданы Лаборатории на льготных условиях.

Напомним, математическая школа ЛНМО, которая вела образовательную деятельность на протяжении последних 30 лет, может прекратить свое существование. Летом школы, в которых проходили занятия, стали отказываться продлевать договоры аренды. В Смольном чиновники предлагали руководству Лаборатории перейти в режим полноценной частной школы. В ЛНМО заявили, что такой шаг сделает учебу недоступной для детей из малообеспеченных семей. На днях ученики и выпускники школы записали видеообращение в поддержку ЛНМО.

Подробнее о ситуации с ЛНМО — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков