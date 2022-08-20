Снаряд времён ВОВ вынесло на берег Финского залива

Отдыхающие на берегу Финского залива горожане обнаружили на песке предмет, похожий на старый артиллерийский снаряд, информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Опасная находка выплыла на берег недалеко от садоводства "Лужки" в Ломоносовском районе Ленобласти.
Прибывшие на место оперативники нацгвардии и сотрудники из отряда "Бастион" ОМОН определили боеприпас как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 100 мм времён ВОВ.
Находку забрали взрывотехники для уничтожения на специальном полигоне.