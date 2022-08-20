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Новости 12:58

Снаряд времён ВОВ вынесло на берег Финского залива

фото ЗакС политика Снаряд времён ВОВ вынесло на берег Финского залива

Отдыхающие на берегу Финского залива горожане обнаружили на песке предмет, похожий на старый артиллерийский снаряд, информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Опасная находка выплыла на берег недалеко от садоводства "Лужки" в Ломоносовском районе Ленобласти.

Прибывшие на место оперативники нацгвардии и сотрудники из отряда "Бастион" ОМОН определили боеприпас как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 100 мм времён ВОВ.

Находку забрали взрывотехники для уничтожения на специальном полигоне.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти


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