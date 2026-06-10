Беглов запустил работу шестого проходческого щита на коричневой ветке метро

Губернатор Александр Беглов 10 июня спустился на строящуюся линию метро и лично запустил шестой тоннелепроходческий комплекс "Любовь" на Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро, сообщили в пресс-службе Смольного. На мероприятии также присутствовал вице-губернатор Николай Линченко. Диаметр щита составляет 5,6 метра. Он начал проходку от станции "Обводный канал - 2" до "Путиловской".

"Мы сегодня запустили шестой щит. Такого на строительстве метрополитена в нашем городе не было никогда, даже в советское время", - заявил Беглов.

Проходческий щит "Любовь" изготовлен в Петербурге на Обуховском заводе. Предполагается, что он пройдет почти 4 километра на глубине более 60 метров. Беглов также сфотографировался с куском глины, добытом в первые минуты работы нового щита. Горную породу глава города поручил передать в будущий музей метростроения Петербурга.

Название нового проходческого щита выбирали петербуржцы. Предложили три варианта названия: "Любовь", "Ассоль" и "София". За "Любовь" проголосовали 46% участников голосования.

О начале работы нового проходческого щита губернатор заявлял в конце мая в эфире одного из городских телеканалов. Первые две станции Красносельско-Калининской линии метро, "Путиловскую" и "Юго-Западную", ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Как сообщал губернатор, к 2030 году на коричневой ветке планируют открыть еще четыре станции - "Боровую", "Броневую", "Каретную" и "Заставскую".

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный