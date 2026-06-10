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Новости 10 июня 2026, 12:02

Беглов запустил работу шестого проходческого щита на коричневой ветке метро

фото ЗакС политика Беглов запустил работу шестого проходческого щита на коричневой ветке метро

Губернатор Александр Беглов 10 июня спустился на строящуюся линию метро и лично запустил шестой тоннелепроходческий комплекс "Любовь" на Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро, сообщили в пресс-службе Смольного. На мероприятии также присутствовал вице-губернатор Николай Линченко. Диаметр щита составляет 5,6 метра. Он начал проходку от станции "Обводный канал - 2" до "Путиловской". 

"Мы сегодня запустили шестой щит. Такого на строительстве метрополитена в нашем городе не было никогда, даже в советское время", - заявил Беглов.

Проходческий щит "Любовь" изготовлен в Петербурге на Обуховском заводе. Предполагается, что он пройдет почти 4 километра на глубине более 60 метров. Беглов также сфотографировался с куском глины, добытом в первые минуты работы нового щита. Горную породу глава города поручил передать в будущий музей метростроения Петербурга. 

СмольныйНазвание нового проходческого щита выбирали петербуржцы. Предложили три варианта названия: "Любовь", "Ассоль" и "София". За "Любовь" проголосовали 46% участников голосования. 

О начале работы нового проходческого щита губернатор заявлял в конце мая в эфире одного из городских телеканалов. Первые две станции Красносельско-Калининской линии метро, "Путиловскую" и "Юго-Западную", ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Как сообщал губернатор, к 2030 году на коричневой ветке планируют открыть еще четыре станции - "Боровую", "Броневую", "Каретную" и "Заставскую". 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Линченко Николай Викторович






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