Суд не стал арестовывать петербуржца, обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина

Приморский районный суд Петербурга отказал следствию, которое добивалось назначения ареста Николаю Маркову, обвиняемому в нанесении побоев градозащитнику Олегу Мухину. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Маркову, не признавшему вины, назначили запрет определенных действий.

Подследственному инкриминируют уголовные статьи о побоях (ст. 116 УК) и о незаконном лишении свободы (ч.2 ст.127 УК). По версии правоохранителей, градозащитник днем 16 августа прибыл к особняку Салтыковой на Большой Морской улице и стал фиксировать на видео работы по его демонтажу, после чего был схвачен тремя гражданами и избит. Кроме того, около часа Мухина удерживали в помещении особняка. В тот же день ему понадобилась госпитализация.

Дело по факту нападения на Мухина возбудили после того, как инцидент привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Второй фигурант дела скрылся, после чего его объявили в розыск, а личность третьего пока устанавливается.