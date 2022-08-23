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Новости 13:26

Цивилев собрался бороться с конными прогулками в центре Петербурга

фото ЗакС политика Цивилев собрался бороться с конными прогулками в центре Петербурга

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился в полицию с просьбой предоставить сведения об инцидентах с лошадьми на улицах города, передает 23 августа "Петербургский дневник". Как сообщает издание, парламентарий намерен заняться вопросом конных прогулок и соблюдением ездоками правил дорожного движения.

Как заявил Цивилев в беседе с изданием, "вплотную" заняться проблемами содержания лошадей в городе он с коллегами планирует в сентябре, по возвращении из отпусков. "Пока я направил письмо в ГУ МВД с просьбой предоставить данные о количестве инцидентов, связанных с лошадьми. Будут цифры — будем и разговаривать по существу, хотя этот разговор пойдет не в первый раз", — указал депутат.

При этом Цивилев указал на невозможность наказывать "лошадников" большими штрафами, сославшись на то, что это относится к федеральному законодательству. В качестве варианта решения проблемы он указал на возможность размещения на улицах дорожных знаков "Движение гужевых повозок запрещено". В целом же, по словам парламентария, помимо депутатов ЗакСа вопросом будут заниматься ветеринары, полиция и представители комитета по развитию туризма.


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