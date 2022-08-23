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Новости 17:59

Смольный согласовал реновацию в двух районах Петербурга

фото ЗакС политика Смольный согласовал реновацию в двух районах Петербурга

Комиссия по развитию застроенных территорий (РЗТ) Петербурга во главе с вице-губернатором Николаем Линченко санкционировала реновацию с посёлке Песочный Курортного района, а также на Гражданском проспекте 1-1А, информирует пресс-служба компании-инвестора застройки "СПб Реновация".

До конца 2024 года инвестору должны передать более 21 тысяч кв. метров готового жилья.

Как указано в плане реализации мероприятий (ПРМ), в Песочном реновация займёт три этапа. Под снос в квартале преимущественно пойдут ветхие бараки 1940-х годов постройки. На "зачищенной" от них территории должны впоследствии возвести два детсада на 110 мест, школу на более тысячи мест и паркинг.

На Гражданском проспекте под реновацию подпадают четыре жилых дома. На их месте должны также появиться школа, детсад и кабинет врача общей практики.

"СПб Реновация" отмечает, что жителям расселяемых домов будут предоставлять жильё в границах квартала, так как в обоих случаях реновация проходит в рамках городской программы "Развитие застроенных территорий", а не закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Напомним, петербуржцы, проживающие в "хрущёвках", продолжают требовать отмены закона о КРТ. На ситуацию с протестами против реновации отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил проверить жалобы граждан на данный закон.


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