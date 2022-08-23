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Выборы - 2022

Новости 18:32

Двое кандидатов на пост главы Карелии в один день отказались от участия в выборах

фото ЗакС политика Двое кандидатов на пост главы Карелии в один день отказались от участия в выборах

Кандидаты на пост главы Карелии Валерий Таборов и Дмитрий Фабрикантов практически синхронно сняли свои кандидатуры 23 августа, обратило внимание издание "7х7". При этом оба они выступили в поддержку действующего главы Артура Парфенчикова.

Таборов баллотировался от "Партии пенсионеров", его соперник Фабрикантов — от "Партии Роста". Первый объяснил свое решение тем, что "сейчас не время раскачивать лодку" и что в нынешнее время необходима консолидация вокруг национальных интересов и лично президента. "Попыткам расколоть наше общество надо давать решительный отпор. Во времена оголтелой санкционной политики Запада по отношению к нашей стране, откровенной русофобии и проведения спецоперации это имеет особый смысл", — добавил Таборов. Свою поддержку Парфенчикова он объяснил тем, что тот якобы является "безусловным лидером нынешней избирательной кампании".

В свою очередь, Фабрикантов назвал Парфенчикова "абсолютным претендентом на победу на этих выборах", а о себе сказал, что не располагает необходимой поддержкой для борьбы за кресло главы республики. Последнее, по слова экс-кандидата, его "не расстраивает", поскольку "главное — это результат и благополучие жителей Карелии".


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