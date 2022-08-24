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Выборы - 2022

Новости 10:33

Участвовать в выборах главы Карелии будут пять кандидатов

фото ЗакС политика Участвовать в выборах главы Карелии будут пять кандидатов

Центральная избирательная комиссия Карелии отказала в регистрации ещё двум кандидатам на должность руководителя региона, информирует пресс-служба карельской ЦИК.

Сойти с предвыборной гонки решили Дмитрий Фабрикантов от Партии Роста и Валерий Таборов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Соответственно, на сегодняшний день в выборах главы Карелии должны принять пять зарегистрированных кандидатов: Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).

Кандидаты получили регистрацию в ЦИК 5 августа, тогда их было семеро.

Выборы регионального главы пройдут в Единый день голосования 11 сентября.


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