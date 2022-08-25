Бельский о поручении Бастрыкина по закону о КРТ: "Любое экспертное мнение для нас важно"

Если Следственный комитет найдет нарушения в законе о комплексном развитии территорий в Петербурге, то это только поможет усовершенствовать документ, считает председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Любое экспертное мнение для нас важно, - подчеркнул спикер Заксобрания, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру.

Бельский отметил, что городской парламент готов работать со следственными органами. Однако председатель ЗакСа не видит проблем в документе, поскольку его принятие понадобилось для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

- Народ пытается из этого вопроса сделать политическую повестку. Но это не правильно. Мы не видим здесь каких-то моментов, связанных с тем, что бы заинтересовало следственные органы, - заявил Бельский.

Ранее Бастрыкин поручил своим подчиненным изучить жалобы противников закона о КРТ. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, жители "хрущевок" протестуют против принятого в июне закона о КРТ. Они утверждают, что документ нарушает их конституционные права. Закон в его действующей редакции оставляет инвесторам возможность сносить даже неаварийные типовые панельные дома 1957-1970 годов постройки. При этом новое жилье для собственников квартир в таких домах могут предоставить в другом районе города.

В ответ на народное возмущение в ЗакСе создали общественный штаб по вопросам КРТ. Принять участие в его работе захотели 288 человек. Членов штаба отберут через онлайн-голосование, которое пройдет на сайте ЗакСа с 1 по 15 сентября.

Сергей Еремеев