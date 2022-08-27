В России подскочила суточная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 47 093 случая заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлую субботу их насчитали 40 010. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 90 человек (два дня назад их был 71). Сумели поправиться 32 642 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 6 915 новых больных, за ней следуют Петербург – 4 214 (на 221 меньше, чем накануне), и Подмосковье – 2 995. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечилось 4 417 человек и скончалось 20 (накануне – 22).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.