Медведев поторопил Евросоюз с запретом на выдачу виз россиянам

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в преддверии заседания глав МИД стран Евросоюза, посвященного визовой проблематике, адресовал западным оппонентам новый текст.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, предложенный поступок станет наглядным отражением подлинного отношения европейских правительств к его соотечественникам и положит конец лицемерию.

Напомним, что в этом месяце Эстония перестала пускать через свою границу россиян с шенгенскими визами, Латвия стала пускать россиян только на похороны близких родственников, а Финляндия решила выдачу виз ограничить. Руководство Евросоюза в последние недели рассматривает предложения чиновников стран Балтии, связанные со все новыми визовыми ограничениями для россиян.