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Новости 17:06

Суд оставил в силе 15-суточный арест Леонида Гозмана*

фото ЗакС политика Суд оставил в силе 15-суточный арест Леонида Гозмана*

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции поместить на 15 суток в спецприемник публициста и политика Леонида Гозмана*, о чем сообщает ТАСС.

Арест 72-летнему политику назначили из-за его поста в соцсети двухлетней давности, в котором он сравнивал исторические роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина не в пользу последнего. Таким образом он попал под преследование по статье 13.48 КоАП ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"). Свою вину на суде Гозман* отказался признавать.

Нынешним летом бывшего соратника Анатолия Чубайса уже задерживали и вызывали в Следственный комитет в рамках уголовного дела о двойном гражданстве. Летом же его признали иностранным агентом. После этого он неоднократно заявлял журналистам, что эмиграция в его планы не входит.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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