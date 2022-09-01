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Новости 21:15

Экс-мэра Ярославля Урлашова ночью перевели в другую колонию

фото ЗакС политика Экс-мэра Ярославля Урлашова ночью перевели в другую колонию

Бывший глава Ярославля Евгений Урлашов, осужденный по делу о коррупции, был вывезен ночью из ИК-2 в Рыбинске, где отбывает наказание, сообщила 1 сентября правозащитница Ольга Романова в своем Telegram-канале. По ее словам, информация об этом поступила из самой колонии.

"Сегодня ночью у нас увезли Урлашова. С вещами. В неизвестном направлении. Без объяснения причин", — цитирует в своем канале полученное сообщение Романова.

Причины, по которым Урлашова удалили из колонии, собеседнику Романовой неизвестны. Он лишь предполагает, что экс-мэра могли "повезти на раскрутку" из-за неосторожных слов по телефону, либо же причиной вывоза мог стать донос со стороны другого осужденного.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил ТАСС, что "Евгений Урлашов переведен для отбывания наказания в другой регион". Куда именно был этапирован Урлашов, омбудсмен сказать не смог, объяснив это своей неосведомленностью.

В июле Урлашов объявил голодовку в колонии, но спустя несколько дней он отказался от идеи. "Конфликтная ситуация, которая сложилась в отряде, где пребывает Урлашов, разрешена. Напряжение разрядили, переведя часть осужденных в другие отряды", — комментировал тогда произошедшее Бабуркин. Как сообщал "Коммерсантъ", в ярославских СМИ голодовку бывшего градоначальника объясняли опасной, по мнению Урлашова, ситуацией в колонии.

Урлашов был избран мэром Ярославля в 2012 году. Спустя год он был задержан, ему предъявили обвинения в получении крупной взятки и покушении на получение взятки в особо крупном размере. В 2016 году Урлашов был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима.


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