Псковские власти отклонили более ста заявок "Яблока" на предвыборные пикеты

Администрация Пскова ответила отказом уже на 105 заявок представителей регионального отделения "Яблока", которые пытались согласовать предвыборные пикеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил муниципальный депутат Николай Кузьмин. Обоснование чиновников в письменных ответах однотипное: якобы в заявленное время и на заявленном месте уже запланированы другие мероприятия.

Однако, как пишет Кузьмин, вместе с коллегами он уже установил, что в нескольких случаях никаких мероприятий по указанным адресам и в нужное время не проводилось. Глава администрации города Борис Елкин, с его точки зрения, поступает нечестно.

"Лично я считаю Бориса Андреевича профессионалом. Но есть большая беда – администрация под его руководством и он лично, по моему мнению, использует служебное положение для борьбы с политическими оппонентами. Это отвратительно!" - пишет оппозиционер.

Исходя из изложенного выше, мундеп считает еще более важным вернуть городу прямые выборы мэра. Эту инициативу "яблочников" в Псковском областном собрании отклоняли как минимум шесть раз.