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Выборы - 2022

Новости 11:37

Псковские власти отклонили более ста заявок "Яблока" на предвыборные пикеты

фото ЗакС политика Псковские власти отклонили более ста заявок "Яблока" на предвыборные пикеты

Администрация Пскова ответила отказом уже на 105 заявок представителей регионального отделения "Яблока", которые пытались согласовать предвыборные пикеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил муниципальный депутат Николай Кузьмин. Обоснование чиновников в письменных ответах однотипное: якобы в заявленное время и на заявленном месте уже запланированы другие мероприятия. 

Однако, как пишет Кузьмин, вместе с коллегами он уже установил, что в нескольких случаях никаких мероприятий по указанным адресам и в нужное время не проводилось. Глава администрации города Борис Елкин, с его точки зрения, поступает нечестно.

"Лично я считаю Бориса Андреевича профессионалом. Но есть большая беда – администрация под его руководством и он лично, по моему мнению, использует служебное положение для борьбы с политическими оппонентами. Это отвратительно!" - пишет оппозиционер.

Исходя из изложенного выше, мундеп считает еще более важным вернуть городу прямые выборы мэра. Эту инициативу "яблочников" в Псковском областном собрании отклоняли как минимум шесть раз.


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