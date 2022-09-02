Дело Шишлова: Защита хочет "обнулить" протокол полиции

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Процесс по административному делу в отношении депутата ЗакСа и бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова продолжился 2 сентября. Полиция и прокуратура считают, что политик дискредитировал российскую армию постами "ВКонтакте" о георгиевской ленте и Владимире Жириновском. На очередном заседании заслушали ходатайства защиты.

На заседание Петроградского суда по делу лидера фракции "Яблоко" в ЗакСе и бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова 2 сентября пришли более 20 слушателей. Перед тем как зайти в зал, депутат поблагодарил собравшихся, которые пришли в суд, зная, что до решения по делу еще далеко. Группа поддержки "яблочника" впечатлила даже судью Артема Бродского.

- Я удивлен, - признался он прежде, чем начать заседание.

Рассматривать дело по существу должны начать в лучшем случае в конце сентября, когда будет готова экспертиза интернет-постов депутата. Полиция по наводке прокуратуры нашла состав правонарушениях в трех публичных сообщениях Шишлова "ВКонтакте". Одно из них было посвящено объявленной в ЗакСе минуте молчания в память о Владимире Жириновском, другая - инициативе о придании официального статуса георгиевской ленте, третье - годовщине начала Великой Отечественной войны. Во всех трех постах "яблочник" затронул тему специальной военной операции, дискредитировав, как посчитали силовики, российскую армию.

Экспертизу до 1 октября должно подготовить подведомственное учреждение Минюста. ЗАКС.Ру рассказывал, что уже имеющееся в материалах дела заключение эксперта РГПУ имени Герцена суд не счел допустимым доказательством. В ожидании новых результатов заслушали ходатайства защиты. Представительница МВД, участвующая в процессе, на это заседание решила не приходить.

Ходатайств оказалось три. У защиты Шишлова возникли вопросы к вновь назначенной экспертизе. Адвокат Леонид Крикун обратил внимание, что для ее производства судья направил только административный протокол и два акта осмотра интернет-страницы депутата.

- Заключения двух специалистов, которые мы представили и где разобраны по полочкам все высказывания Александра Владимировича, суд не отправил, - сообщил ЗАКС.Ру Крикун. - Герценовскую экспертизу тоже, но она представлена в самом протоколе. Получается, что у экспертов сейчас есть протокол, в котором есть экспертиза от РГПУ им.Герцена и есть акты, а позиция наших лингвистов не представлена. Мы просили старую экспертизу отменить и назначить новую, уже с нашими заключениями.

Поручить новое психолого-лингвистическое заключение защита при этом просила уже не Минюсту, а общественной организации ГЛЭДИС. Суд эту просьбу не удовлетворил.

- Господа, чего еще желаем? - спросил судья Бродский, ожидая новых ходатайств.

Адвокат Андрей Чертков предложил приостановить производство. По его мнению, Петроградскому суду стоит обратиться в Конституционный для рассмотрения вопроса о соответствии статьи о дискредитации армии положениям Конституции об идеологическом многообразии и свободе слова.

- Мы полагаем, что есть сомнения, соответствует ли эта статья нормам закона, в том числе Конституции, - рассуждал Чертков. - Пресекается любая дискуссия, любое мнение о деятельности такой организации как Вооруженные силы Российской Федерации.

Судья Бродский ходатайство отклонил и напомнил, что обратиться в Конституционный суд могут и сами участники процесса.

Наконец, защита предложила исключить из материалов дела протокол об административном правонарушении, на основании которого это дело и завели. В момент составления протокола Шишлову не разъяснили его права и обязанности, полагает адвокат Чертков. Как выяснилось в суде, депутат не только сделал пометку на документе, что никаких разъяснений не получил, но и записал разговор с сотрудниками МВД в отделе полиции на диктофон. Защита выразила готовность предоставить эту запись суду.

По словам Черткова, полицейские Кондратенко и Александров составили рапорты, из содержания которых следует, что они пытались разъяснить Шишлову его права, но уже после того как тот сделал пометку на готовом протоколе. Судья Бродский допустил, что этих сотрудников придется вызвать для дачи свидетельских показаний. Защита считает, что необходимости в этом нет.

- Какие фактические последствия это повлекло? - уточнил судья.

Шишлов стал обстоятельно рассуждать о допущенных процедурных нарушениях.

- Вы как истинный политик дали развернутый ответ, который не содержит в себе ответа, - заметил судья и повторил свой вопрос. - Что это повлекло фактически? Каких прав вас лишили?

- Юриспруденция требует исключительной точности и соблюдений норм права. Ваш вопрос мне понятен, но мне трудно на него ответить, - сказал депутат.

Ему на помощь пришли адвокаты. Они допустили, что, зная свои права, Шишлов мог бы совершить определенные действия, например, отказаться от дачи показаний или попросить дать их позднее.

Спешить выносить решение по этому ходатайству судья не стал. Очевидно, он сделает это во время следующего заседания. Его назначили на 23 сентября.

Сергей Еремеев