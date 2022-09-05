Бастрыкин поручил возбудить дело после после пьяного нападения на девушку-подростка в Гатчине

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после нападения на девушку-подростка в Гатчине, информирует пресс-служба СК.

Несовершеннолетнюю ударил по голове нетрезвый мужчина.

"[Она] потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области проводится проверка", — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поставил дело под личный контроль и ждёт от своих подчинённых доклада о ходе следствия.

Не так давно соцсети распространили видеозапись из Гатчины. На кадрах группа подростков снимают на телефоны пьяного мужчину. После обоюдных оскорблений мужчина с ноги сильно ударяет девушку, отчего она падает на асфальт и ударяется головой.

Предварительно у подростка зафиксировали сотрясение, а мужчина и ранее привлекал к себе внимание своим маргинальным поведением.