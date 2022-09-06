В агитации единороссов в Пушкине заметили курьезную опечатку

Активисты из Пушкинского района Петербурга обратили внимание на агитационные материалы единороссов, идущих на довыборы в местный муниципалитет. Так, в краткой биографической справке Лилии Ахаимовой авторов паблика "Гражданин Пушкин" привлек послужной список кандидата, а именно упомянутый в нем "Орден Дружества".

Активист Александр Беляев предположил, что кандидаты, возможно, не утруждают себя ознакомлением с агитационной продукцией. По его мнению, главный избиратель единороссов находится в районной администрации, которому название того или иного ордена безразлично: "Дружбы, Мужества, хоть Замужества".