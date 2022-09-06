Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 15:59

В агитации единороссов в Пушкине заметили курьезную опечатку

фото ЗакС политика В агитации единороссов в Пушкине заметили курьезную опечатку

Активисты из Пушкинского района Петербурга обратили внимание на агитационные материалы единороссов, идущих на довыборы в местный муниципалитет. Так, в краткой биографической справке Лилии Ахаимовой авторов паблика "Гражданин Пушкин" привлек послужной список кандидата, а именно упомянутый в нем "Орден Дружества".

Активист Александр Беляев предположил, что кандидаты, возможно, не утруждают себя ознакомлением с агитационной продукцией. По его мнению, главный избиратель единороссов находится в районной администрации, которому название того или иного ордена безразлично: "Дружбы, Мужества, хоть Замужества".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама