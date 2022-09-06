Кандидат в совет Ломоносова вызвал соперников на дебаты, но они не ответили на вызов

Претендент на место в совете Ломоносова Игорь Шлыков предложил конкурентам поучаствовать в дебатах, чтобы каждый мог рассказать о своей избирательной программе и привлечь на голосование как можно больше избирателей. Из четверых вызвался только один.

Шлыков планировал собрать всех кандидатов на какой-нибудь площадке, например, в Доме культуры, пригласить жителей и организовать трансляцию. Мундеп из Петергофа Михаил Тихонов вызвался быть модератором встречи. На своей странице Шлыков опубликовал видеоприглашение со ссылками на личные страницы конкурентов. Кроме того, он каждому написал в мессенджере.

Единственной кандидаткой, которая согласилась принять участие в дебатах, стала представительница "Справедливой России - За правду" Нина Родина. Единоросс Кирилл Шарга, коммунист Павел Платонов и кандидат от ЛДПР Аркадий Кузнецов проигнорировали сообщение, хоть и прочитали его.

- Другие кандидаты решили никак не реагировать, отмолчаться. <...> Мы вдвоем подумали, что это как-то мало, учитывая, что кандидатов всего пять, - рассказал ЗАКС.Ру Шлыков.

Напомним, 11 сентября в Петербурге пройдут дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. За 38 свободных мандата будут бороться 200 человек.

Константин Леньков