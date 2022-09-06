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Новости 20:30

Амосов: Впервые бюджет будет приниматься почти без учета позиции депутатов

фото ЗакС политика Амосов: Впервые бюджет будет приниматься почти без учета позиции депутатов

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов подвел итоги "нулевых чтений" по бюджету на следующий год, завершившихся во вторник 6 сентября. С его точки зрения, за все время существования Заксобрания нынешняя процедура выглядит наименее демократичной: Амосову представляется, что распределение бюджета подвластно небольшой группе подконтрольных губернатору чиновников.

"Впервые за почти тридцать лет бюджет будет приниматься почти без учёта позиции депутатов", - написал он.

Отдельной критике в своем Telegram-канале депутат подверг новшество в виде бюджетной комиссии.

"Это новый орган из чиновников и депутатов, который будет делать предварительную оценку поправок, подготовленных депутатами. В итоге на обсуждение в Большом зале Мариинского дворца будут выносить только те поправки, которые поддержаны губернатором", - констатировал член фракции справедливороссов.

Наконец, не радует Амосова и лишение депутатов возможности влиять на утверждение адресной инвестиционной программы: аналогичная процедура на федеральном уровне видится ему более открытой.

О том, как обсуждали бюджет на прошлой неделе, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Амосов Михаил Иванович

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