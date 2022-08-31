"Вася, зачет?": Как в ЗакСе обсуждают будущий бюджет

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

В парламенте Петербурга всю неделю продолжаются совещания по проекту бюджета на 2023 год. Очередной день "нулевых чтений", 31 августа, запомнился обсуждением зимней уборки города и реставрации домов-памятников. Жилком попросил 6 млрд на замену лифтов, депутаты остались недовольны выступлением КГА, а единоросс Барышников припугнул КГИОП письмом к Бастрыкину.

Очередной день "нулевых чтений" открыл доклад комитета по охране памятников. Глава КГИОП Сергей Макаров прибыл в Мариинский дворец заблаговременно, заслужив за это слова благодарности членов бюджетно-финансового комитета ЗакСа. Дополнительная потребность КГИОП на фоне многих других комитетов оказалась не слишком большой. Понадобилось 608,5 млн рублей. Из них 80 млн - на начало реставрации в доме М.Н. Полежаева на Старорусской улице. Всего разного рода работы планируется вести по примерно 80 адресам. Однако почти по всем будет достаточно тех 1,5 млрд рублей, которые уже согласился выделить комитет финансов, подсчитали в КГИОП.

Долго мучить Макарова вопросами депутаты не стали и согласились утвердить его доппотребность. Уже после этого слово взял глава БФК Михаил Барышников ("Единая Россия").

- Не успел задать вопрос про мостик через канавку Нахимсона, - обратился единоросс к уже собравшемуся уходить главе комитета. - Объект культурного наследия, которым никто не занимается, он разрушается. Он может вообще разрушиться. Я не хочу Бастрыкину отправлять фотографию. Может, поможете все-таки?

В зале засмеялись, оценив юмор председателя.

- Так себе шутка, - заметил сидевший рядом с председателем справоросс Андрей Алескеров.

- Это не шутка. Он разрушается, и никакой поддержки нет. Сергей Владимирович, только на вас надежда. Помогите, - обратился к председателю КГИОП Барышников.

- Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо, уважаемые члены комитета, - только и ответил Макаров.

Следом рассказать о своих доппотребностях пришел замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Максим Стененко. Ему точно оказалось не до смеха. БФК внезапно оказался недоволен его докладом и распорядился чиновнику выступить еще раз 6 сентября, в самом конце "нулевых чтений".

Комитет решил сделать 3D-карту сетей подземного пространства Петербурга. Для этого штат подведомственного "Центра информационного обеспечения градостроительной деятельности" необходимо увеличить на 100 единиц. Для бюджета города это обойдется примерно в 161 млн рублей. Еще в 7 млн рублей оценили пять новых должностей для другого подведа - "Научно-исследовательского и проектного центра Генплана Санкт-Петербурга". Две эти статьи расходов вызвали вопросы и у комфина, и у депутатов. А поскольку конкретики в ответах было мало - например, так и не прозвучал размер зарплат будущих сотрудников, - единоросс Андрей Рябоконь предложил заслушать выступление КГА повторно. Коллеги предложение поддержали, уточнив только, что к другим статьям доппотребностей у них претензий нет.

- У меня просьба пригласите кого-то, кто экономикой занимается, - обратился на прощание к Стененко депутат Алексей Цивилёв.

- Я всё объясню шестого числа, - пообещал замглавы комитета.

Комитет по природопользованию попросил дополнительные 1,168 млрд на приобретение природоохранной техники. Из выступления чиновников выяснилось, что нужны 25 станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Старые постепенно ломаются, а поскольку сделаны они в Японии, запчасти к ним из-за санкций не купить. Кроме того, планируется приобрести семь шаланд, буксир, катер, автомобиль-эвакуатор и два танка-контейнера.

- Понимая, что объем работ растет, мы не можем работать на тех буксирах, которые у нас есть: 1937 года выпуска, 1957 года выпуска, - заявил зампред комитета Михаил Страхов.

Единоросс Наталия Астахова, только год назад ставшая депутатом ЗакСа, удивилась, почему же тогда технику не покупали раньше. Представители комитета напомнили, что просят об этом каждый год и только с 2021-го их потребности по этому вопросу начали удовлетворять.

Комитет по благоустройству запросил для себя дополнительно сразу 9,9 млрд. Несмотря на столь существенную сумму, единоросс Юрий Гладунов в шутку предложил вообще не слушать доклад главы комблага Василия Пониделко, а сразу согласиться с его просьбами.

- Я не член БФК, но поддерживаю, - ответил Пониделко.

- Вася, зачет? - обратился к нему Гладунов.

Доппотребность депутаты конечно поддержали. Но с презентацией комблага ознакомились не зря. Из нее они узнали, что в 2022 году по периметру Дворцовой площади планируется установить противотаранные устройства.

- Мы штурма Зимнего ждем? - удивилась коммунистка Ирина Иванова.

Оказалось, что болларды нужны для борьбы с терроризмом. Позже Пониделко заверил журналистов, что проект будет отвечать всем эстетическим нормам и что такие устройства будут выгоднее, чем коммунальная техника, которую привозят на главную площадь города в дни массовых мероприятий.

Коммунальную технику комблаг, кстати, тоже планирует приобрести. На нее хотят потратить более 3 млрд рублей. Закупать технику будут у российских и белорусских производителей, рассказал Пониделко ЗАКС.Ру. Он отметил, что автопарк начнет обновляться уже в этом году.

Тему борьбы со снегом продолжил выступавший следом глава Жилкома Олег Зотов. Он рассказал, что всё готово к реорганизации системы уборки города, но проходить она будет поэтапно.

- Сейчас идет работа по набору людей в районные жилищные агентства. Уточняются полномочия районных жилищных агентств. По мере готовности будет осуществляться переход на хозяйственную работу по уборке территорий и отказ от контрактной системы, - рассказал депутатам Зотов.

В своей доппотребности Жилком запросил 6 млрд на замену лифтов в многоквартирных домах.

Комитет по инвестициям попросил увеличить свой бюджет на 2,8 млрд рублей, то есть примерно в два раза по отношению к контрольным цифрам. Основная часть этой суммы - 2,7 млрд - расходы на перинатальный центр.

Среди других доппотребностей - 10,6 млн рублей на инновационный центр ИТМО Хайпарк. Депутат Цивилёв, пользуясь случаем, решил поднять вопрос названия этого учреждения.

- Почему не использовать русские имена, тем более сейчас, когда мы говорим, что русский язык надо защищать? - спросил Цивилёв. - Не хотите ли вы предложить переименоваться, чтобы в бюджете не было непонятных слов?

Глава комитета по инвестициям Роман Голованов пообещал довести доводы единоросса до учредителей и членов совета директоров АО "ИТМО Хайпарк".

Под вечер очередного дня бюджетных совещаний выступали комитеты по вопросам законности и по развитию туризма. Их доклады прошли спокойно. Из выступления представителей первого ведомства депутаты узнали, что ГУП "Центр экономической безопасности" хотят реорганизовать в общество с ограниченной ответственностью. Глава второго комитета Сергей Корнеев долго рассуждал о важности туристической отрасли и Петербурге как туристической столице. Спорить с этим никто из БФК не посмел. Депутаты быстро решили передать слово коллеге Гладунову, который громогласно предложил удовлетворить доппотребность комитета.

Сергей Еремеев