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Выборы - 2022

Новости 11:21

С начала лета Центризбирком насчитал почти 30 тысяч хакерских атак на свой сайт

фото ЗакС политика С начала лета Центризбирком насчитал почти 30 тысяч хакерских атак на свой сайт

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания комиссии 7 сентября озвучила данные, касающиеся компьютерной безопасности своего ведомства в преддверии единого дня голосования. По ее информации, с июня интернет-портал ЦИК подвергался атакам злоумышленников свыше 28 тысяч раз. Основная цель этих действий видится Памфиловой в подмене официальных сведений о выборах.

В связи с большой активностью хакеров чиновница припомнила своим критикам недовольство капчей на сайте Центризбиркома и требования избавиться от нее.

"Не дождутся", - заявила она, добавив, что отказ от капчи сделал бы сайт гораздо уязвимее.

По оценке Памфиловой, электоральная кампания нынешнего года проходит в качественно новой общественно-политической реальности и зависит от нее: "если еще год назад в позициях наших западных так называемых партнеров в отношении России прослеживались пусть серые, но полутона, то теперь все выкрашено черной краской".


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